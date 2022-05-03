Гасперини: Футболисты «Аталанты» истощены

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил журналистами последние неудачные матчи своей команды.

Опытный специалист заявил, что футболисты команды из Бергамо истощены духом, чего раньше не было. Гасперини отметил, что бергамаски вроде бы сумели наладить игру, но как только команда пропускает, то расклеивается и не может собраться с силами. Тренер добавил, что «Аталанте» очень тяжело долго оставаться на высоком уровне.

Напомним, что в последнем матче Серии А подопечные Гасперини поделили очки с «Салернитаной». На данный момент бергамаски идут на восьмом месте в таблице.