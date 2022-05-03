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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович чувствует себя лучше и покинул госпиталь

03 Мая 2022 • 02:34 Комментировать
Венеция
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Болонья
3.00 3.50 2.30
08.05 16:00

Радостные вести для поклонников «Болоньи» и Синиши Михайловича - сербский специалист идет на поправку и уже покинул госпиталь. Он оказался там из-за осложнений, вызванных лейкемией - тяжелой болезнью, вызывающей рак крови. Как сообщает пресс-служба «Болоньи», выписка Михайловича стала возможной вследствие улучшения его самочувствия.

О том, сможет ли Синиша руководить клубом в следующем матче, не сообщается. Свой следующий поединок в рамках Серии А «Болонья» проведет восьмого мая в гостях против «Венеции». Сейчас «Болонья» занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав в 35-ти матчах 43 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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