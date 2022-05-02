«Аталанта» Миранчука одержала 1 победу в 8 последних матчах

«Аталанта» в матче 35-го тура Серии А вырвала ничью у «Салернитаны» (1:1).

Полузащитник гостей Эдерсон Лоуренсо открыл счёт в матче на 27-й минуте, ассистировал ему Милан Джурич.

Во втором тайме главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сделал 4 замены. В числе новых игроков на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. На 88-й минуте ничью бергамаскам принёс точный удар Марио Пашалича, ассистентом выступил Руслан Малиновский.

Таким образом, «Аталанта» в последних 8 встречах одержала одну победу. Команда набрала 56 очков и рискует не попасть в еврокубки в следующем сезоне, до конца чемпионата осталось три тура. Команде Гасперини предстоит сыграть против «Специи» (г), «Милана» (г) и «Эмполи» (д).