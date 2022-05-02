«Аталанта» чуть не проиграла «Салернитане»

В понедельник «Аталанта» пыталась разжиться важными очками в борьбе за выход в еврокубки, да и в соперниках главный аутсайдер первой части сезона, «Салернитана». При этом бергамаски не нанесли больше ударов по воротам, да и с 27-й минуты проигрывали, когда после скидки головой Милана Джурича Хонорато Эдерсон переправил мяч в сетку. Лишь на 88-й минуте Марио Пашалич с передачи Руслана Малиновского был выведен на ворота и сравнял счет.

Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте, а его команда делит седьмое место, в трех очках от шестой строчки. «Салернитана» - 18-я.