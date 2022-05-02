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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» чуть не проиграла «Салернитане»

02 Мая 2022 • 23:38 Комментировать
Аталанта
1:1
Салернитана
окончен

В понедельник «Аталанта» пыталась разжиться важными очками в борьбе за выход в еврокубки, да и в соперниках главный аутсайдер первой части сезона, «Салернитана». При этом бергамаски не нанесли больше ударов по воротам, да и с 27-й минуты проигрывали, когда после скидки головой Милана Джурича Хонорато Эдерсон переправил мяч в сетку. Лишь на 88-й минуте Марио Пашалич с передачи Руслана Малиновского был выведен на ворота и сравнял счет.

Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте, а его команда делит седьмое место, в трех очках от шестой строчки. «Салернитана» - 18-я.

Протокол игры  
Аталанта 1:1Салернитана
  27'Эдерсон Хонорато (0:1)
(1:1) Пашалич Марио88'   
Муссо ХуанСкальвини Джорджио  46' (Джимсити Берат (  46') Паломино Хосе   38'Демирал Мерих   38'  46' (Пашалич Марио (  46') Хатебур Ханс  54' (Миранчук Алексей (  54') Де Рон МартенФройлер Ремо   90'Дзаппакоста ДавидеМуриэль Луис  76' (Малиновский Руслан (  76') Бога ЖеремиСапата Дуван  54' (Меле Йоаким (  54')
Запасные: Спортьелло МаркоЧиттадини ДжорджоИличич ЙосипСиссе МустафаКоопмейнерс ТеунПессина МаттеоМихэйлэ ВалентинРосси Франческо
Сепе ЛуиджиДьомбер НорбертФасио ФедерикоРуджери Маттео  67' (Гальоло Риккардо (  67') Маццокки Паскуале  85' (Кастанос Григорис (  85') Кулибали ЛассанаБохинен ЭмильЭдерсон Хонорато  85' (Дрэгушин Раду (  85') Цортеа НадирВерди Симоне   55'  85' (Муссе Ли (  85') Джурич Милан II   38'  78' (Бонаццоли Федерико (  78')
Запасные: Ди Таккио ФранческоРуссо АнтониоБелек ВидПеротти ДиегоКапецци ЛеонардоЯрошински ПавелМикаэл
02 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Салернитана
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окончен Аталанта 1:1 Салернитана 1.30 5.50 9.50
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