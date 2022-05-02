«Аталанта» чуть не проиграла «Салернитане»

В понедельник «Аталанта» пыталась разжиться важными очками в борьбе за выход в еврокубки, да и в соперниках главный аутсайдер первой части сезона, «Салернитана». При этом бергамаски не нанесли больше ударов по воротам, да и с 27-й минуты проигрывали, когда после скидки головой Милана Джурича Хонорато Эдерсон переправил мяч в сетку. Лишь на 88-й минуте Марио Пашалич с передачи Руслана Малиновского был выведен на ворота и сравнял счет.
Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте, а его команда делит седьмое место, в трех очках от шестой строчки. «Салернитана» - 18-я.
Протокол игры
|27'Эдерсон Хонорато (0:1)
|(1:1) Пашалич Марио88'
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио 46' (Джимсити Берат ( 46') •Паломино Хосе • 38'Демирал Мерих 38' 46' (Пашалич Марио ( 46') •Хатебур Ханс 54' (Миранчук Алексей ( 54') •Де Рон Мартен•Фройлер Ремо • 90'Дзаппакоста Давиде•Муриэль Луис 76' (Малиновский Руслан ( 76') •Бога Жереми•Сапата Дуван 54' (Меле Йоаким ( 54')
Сепе Луиджи•Дьомбер Норберт•Фасио Федерико•Руджери Маттео 67' (Гальоло Риккардо ( 67') •Маццокки Паскуале 85' (Кастанос Григорис ( 85') •Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль•Эдерсон Хонорато 85' (Дрэгушин Раду ( 85') •Цортеа Надир•Верди Симоне 55' 85' (Муссе Ли ( 85') •Джурич Милан II 38' 78' (Бонаццоли Федерико ( 78')
02 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".