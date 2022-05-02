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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук вышел на замену на 54-й минуте в матче против «Салернитаны»

02 Мая 2022 • 23:09 Комментировать
Аталанта
1:1
Салернитана
окончен

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 54-й минуте в матче 35-го тура Серии А против «Салернитаны».

На 27-й минуте полузащитник гостей Эдерсон Лоуренсо вывел свою команду вперёд. Сейчас идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Салернитаны».

26-летний Миранчук принял участие в 18 матчах в чемпионате Италии, он смог поразить ворота соперников два раза и отдал пять голевых передач.

«Аталанта» рискует не попасть в еврокубки. Команда после 35 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 1:1 Салернитана 1.30 5.50 9.50
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