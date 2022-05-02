Бонуччи установил личный рекорд результативности за сезон в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» переиграл в домашнем матче «Венецию», и один из голов забил ветеран «старой синьоры» - Леонардо Бонуччи. Для него этот мяч стал уже четвертым в сезоне, и это - новый рекорд результативности для Бонуччи за сезон, доселе он не забивал более трех голов за сезон.

Кроме того, есть и другой нюанс - Бонуччи забивает в чемпионате Италии уже тринадцать лет кряду, и это - повторение рекорда для защитников в итальянском чемпионате в 21-м веке. А делит Бонуччи этот рекорд со своим верным коллегой по крепкой обороне туринского клуба - Джорджо Кьеллини.