Пирло может возглавить «Специю» в следующем сезоне

Бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло близок к тому, чтобы в следующем сезоне возглавить «Специю». По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, итальянец может заменить на посту главного тренера Тьяго Мотту.

Согласно источнику, Пирло возглавляет список приоритетных кандидатов «Специи» на пост главного тренера. Напомним, что итальянский специалист находится без работы после увольнения из «Ювентуса» в мае 2021 года.

Нынешний тренер «Специи» Тьяго Мотта покинет команду для того, чтобы отправиться за новым опытом. Ранее итальянца связывали с работой в «ПСЖ», за который Мотта ранее выступал в качестве футболиста.