«Специя» о победном голе Ачерби: «Судья совершил недопустимую ошибку»

«Специя» выпустила официальное заявление относительно инцидента, который произошёл в концовке домашнего матча против «Лацио». Команда считает, что защитник римлян Франко Ачерби забил победный гол своей команды из очевидного офсайда.

«В субботу вечером была допущена серьезная и недопустимая ошибка, особенно с помощью современных технологий, которые обошлись Серии А в миллионы евро», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, что поединок между «Специей» и «Лацио» завершился выездной победой римлян со счётом 4:3. Ранее в очевидной ошибке судью того поединка упрекнул главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.