«Интер» готов предложить новый контракт Перишичу

«Интер» готов предложить новый контракт полузащитнику Ивану Перишичу. Соглашение будет рассчитано на год с возможность продления еще на один сезон.

Согласно новому договору, Перишич будет получать 5 миллионов евро в год, сообщает La Repubblica. Клуб и игрок близки к соглашению о новой сделке, которая должна быть заключена в конце сезона.

Переговоры о продлении контракта велись с начала февраля. Была информация, что футболист может покинуть клуб. Однако, последние выступления футболиста подтолкнули «Интер» к продолжению переговоров.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.