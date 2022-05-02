Следующий Суперкубок Италии может быть разыгран в Саудовской Аравии и в нём могут принять участие более двух команд.

Первоначально планировалось провести в Саудовской Аравии розыгрыш Суперкубка этого сезона, но после нескольких раундов встреч не удалось прийти к согласию касательно организационных деталей. Таким образом, матч прошел на «Сан-Сиро» и закончился победой «Интера» над «Ювентусом» со счетом 2:2.

Генеральный директор Серии А Луиджи Ди Сиерво заявил, что сейчас идут работы над моделью, которая «может включать больше команд и продвигать Серию А за рубежом».

«Следующий турнир Суперкубка Италии пройдет в Саудовской Аравии, — сказал он.