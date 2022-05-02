Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» уволил Маццарри

02 Мая 2022 • 14:11 Комментировать
Салернитана
...
Кальяри
2.40 3.45 2.90
08.05 19:00

«Кальяри» уволил своего главного тренера Вальтера Маццарри, который возглавлял клуб с сентября 2021 года. Согласно Football Italia, новым наставником команды в ближайшее время будет назначен тренер «Примаверы» Алессандро Агостини, который ранее выступал за «Кальяри» в качестве игрока с 2004 по 2012 годы.

Сообщается, что сегодня утром игрокам «Кальяри» сообщили об отмене утренней тренировки. Вальтер Маццарри прибыл на беседу с руководством, в ходе которой итальянскому специалисту заявили о прекращении сотрудничества.

Напомним, что Маццарри ранее возглавлял «Наполи», с которым в сезоне 2011/12 сумел дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов. Также итальянец работал в Англии, где тренировал «Уотфорд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Вальтер Маццарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА КАЛЬЯРИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
15:46 · Италия. Серия А
Травма Бареллы оказалась несерьёзной
15:43 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» не хватает такого игрока, как Леао»
15:31 · Италия. Серия А
Капелло: «Перишич имеет решающее значение для «Интера»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном
14:46 · Италия. Серия А
Следующий Суперкубок Италии может быть разыгран в Саудовской Аравии
14:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует заменил Кьеллини с помощью Гатти
14:11 · Италия. Серия А
«Кальяри» уволил Маццарри
13:58 · Италия. Серия А
«Лацио» об обвинениях Моуринью в забитом голе с офсайда: «Он одержим»
13:53 · Италия. Серия А
Анчелотти выкурил огромную сигару и рассказал об отношении к пагубной привичке
13:48 · Италия. Серия А
«Торино» не будет выкупать Пьяцу у «Ювентуса» 1
13:44 · Италия. Серия А
Романьоли может остаться в «Милане»
13:41 · Италия. Серия А
Итальяно: «Фиорентина» выглядела не хуже «Милана»
13:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» смущает трансферная цена Паредеса
12:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» обязан выкупить Кьезу после выхода в Лигу чемпионов
12:36 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал, перейдёт ли Милинкович-Савич в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем