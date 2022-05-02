«Кальяри» уволил Маццарри

«Кальяри» уволил своего главного тренера Вальтера Маццарри, который возглавлял клуб с сентября 2021 года. Согласно Football Italia, новым наставником команды в ближайшее время будет назначен тренер «Примаверы» Алессандро Агостини, который ранее выступал за «Кальяри» в качестве игрока с 2004 по 2012 годы.

Сообщается, что сегодня утром игрокам «Кальяри» сообщили об отмене утренней тренировки. Вальтер Маццарри прибыл на беседу с руководством, в ходе которой итальянскому специалисту заявили о прекращении сотрудничества.

Напомним, что Маццарри ранее возглавлял «Наполи», с которым в сезоне 2011/12 сумел дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов. Также итальянец работал в Англии, где тренировал «Уотфорд».