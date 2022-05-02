Анчелотти выкурил огромную сигару и рассказал об отношении к пагубной привичке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время празднования чемпионства своего клуба появился перед публикой с огромной сигарой и рассказал о своем отношении к курению.

«Курение помогает расслабиться. Я люблю курить после обеда или во время просмотра какого-нибудь фильма. Я прекрасно понимаю, что сейчас курящий футболист — это не самый привлекательный образ. Но в Италии я частенько курил во время матчей», - сказал Анчелотти.

Он также вспомнил, как однажды во время игры Лиги чемпионов к нему подскочил полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо и обнял Анчелотти со спины, после того как команда забила гол на последней минуте.

«Я чуть не проглотил сигарету», - сказал Анчелотти.

В субботу «Босс», как называют его игроки «Реала», стал единственным тренером в мире, которому покорились чемпионские титулы всех пяти главных лиг Европы.