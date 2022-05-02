Защитник Алессио Романьоли может остаться в «Милане». Контракт футболиста заканчивается этим летом и стороны не пришли к согласию по поводу его продления. Ранее игроком интересовались «Лацио» и «Барселона».

Сообщалось, что футболист даже достиг договоренности с римским клубом по поводу личного контракта. Однако, по последней информации Sky Italia, условия, которые предложил «Лацио», оказались ниже тех, что предлагал игроку «Милан» в последнем варианте. Таким образом, Романьоли может согласиться на продление контракта с миланским клубом.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей и забил 1 гол.