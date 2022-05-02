«Ювентус» смущает трансферная цена Паредеса

«Ювентус» смущает трансферная цена полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Французский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Это может стать препятствием для перехода полузащитника в «Ювентус», сообщают итальянские СМИ, особенно учитывая то, что контракт игрока с «ПСЖ» заканчивается летом 2023 года.

Кроме этого, туринцы не смогут предложить Паредесу зарплату большую, чем сейчас он получает в «ПСЖ». По нынешнему контракту игрок зарабатывает 7 миллионов евро в год – это потолок в зарплатной ведомости «Ювентуса».

В этом сезоне Паредес провел в Лиге 1 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.