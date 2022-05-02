«Ювентус» обязан выкупить Кьезу после выхода в Лигу чемпионов

Руководители «Ювентуса» теперь обязаны выкупить у «Фиорентины» права на итальянского нападающего Федерико Кьезу, который сейчас играет за туринский клуб на правах аренды.

По информации журналиста Марко Контерио, туринская команда после выхода в Лигу чемпионов должна за 40 миллионов евро выкупить у «Фиорентины» права на 24-летнего итальянского футболиста. Напомним, что Кьеза выступает за «Ювентус» на правах арендного соглашения с октября 2020 года.

В этом сезоне Федерико Кьеза провёл в итальянской лиге из-за травм всего лишь 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.