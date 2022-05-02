Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» обязан выкупить Кьезу после выхода в Лигу чемпионов

02 Мая 2022 • 12:52 Комментировать

Руководители «Ювентуса» теперь обязаны выкупить у «Фиорентины» права на итальянского нападающего Федерико Кьезу, который сейчас играет за туринский клуб на правах аренды.

По информации журналиста Марко Контерио, туринская команда после выхода в Лигу чемпионов должна за 40 миллионов евро выкупить у «Фиорентины» права на 24-летнего итальянского футболиста. Напомним, что Кьеза выступает за «Ювентус» на правах арендного соглашения с октября 2020 года.

В этом сезоне Федерико Кьеза провёл в итальянской лиге из-за травм всего лишь 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Серия А Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
13:48 · Италия. Серия А
«Торино» не будет выкупать Пьяцу у «Ювентуса»
13:44 · Италия. Серия А
Романьоли может остаться в «Милане»
13:41 · Италия. Серия А
Итальяно: «Фиорентина» выглядела не хуже «Милана»
13:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» смущает трансферная цена Паредеса
12:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» обязан выкупить Кьезу после выхода в Лигу чемпионов
12:36 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал, перейдёт ли Милинкович-Савич в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»
11:20 · Италия. Серия А
Фанаты «Наполи» вручили Инсинье пачку яиц со словами: «Омлет готов, недостойный»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Юная звезда «Ювентуса» вдохновляется игрой де Брёйне
11:01 · Италия. Серия А
Дармиан: Победа над «Удинезе» стала ответом «Милану»
10:58 · Италия. Серия А
Де Лихт – Райоле: «Ты был плохим парнем, но всегда был за меня»
10:45 · Италия. Серия А
Лаутаро: «Всё, что нам остаётся – побеждать в каждом матче»
10:37 · Италия. Серия А
Моуринью разгневан тем, что судьи «помогли» «Лацио» выиграть
09:28 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо выдвинул требования «Ювентусу»
09:19 · Италия. Серия А
Пиоли: Итоги будем подводить в конце сезона
08:51 · Италия. Серия А
Брозович уговаривает Перишича продлить контракт с «Интером»
Все новости
Рекомендуем