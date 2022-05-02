Де Лихт – Райоле: «Ты был плохим парнем, но всегда был за меня»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт написал открытое письмо в связи со смертью агента Мино Райолы.

«Я думал, что ты сошел с ума, когда рассказывал мне о своих планах, но в конце концов ты всегда оказывался прав. Ты знал, как устроен мир. Нет ничего невозможного, и ты показал это всему миру», - написал защитник в своем аккаунте в социальных сетях.

Де Лихт пообещал, что позаботится о близких и родственниках скончавшегося агента.

«Мино, я буду скучать по тебе всегда. Ты был плохим парнем, был против всех, и ты был моим агентом и моим лучшим другом», - написал де Лихт.

Райола был одним из самых известных футбольных агентов современности. Он ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.