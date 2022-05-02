Брозович уговаривает Перишича продлить контракт с «Интером»

Хорватский полузащитник «Интера» Марцело Брозович уговаривает своего соотечественника Ивана Перишича продлить контракт с миланским клубом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды ведут переговоры с Перишичем по поводу нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2024 года. Стоит отметить, что в переговорах участвует и Брозович, который уговаривает Ивана остаться в «Интере».

Напомним, что в этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянском чемпионате 32 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.