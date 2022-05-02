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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны все участники Лиги чемпионов от Италии

02 Мая 2022 • 08:36 Комментировать

В итальянском чемпионате определились все четыре команды, которые в следующем сезоне будут представлять страну в самом престижном клубном турнире планеты.

После победы над «Фиорентиной» четвёртую строчку себе обеспечили футболисты туринского «Ювентуса», которые присоединились к «Наполи», «Интеру» и «Милану». Именно эти четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов от итальянского чемпионата.

Напомним, что на данный момент активную борьбу за титул ведут два миланских клуба. На первой строчке идёт «Милан», но «Интер» отстаёт лишь на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Серия А Лига Чемпионов Наполи
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