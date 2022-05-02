Моуринью о матче с «Болоньей»: Обе команды показали слабую игру

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен матчем итальянского чемпионата с «Болоньей».

Моуринью заявил, что матч для обеих команд получился не особо качественным. Португальский специалист отметил, что «Рома» недостаточно сделала для того, чтобы победить, а «Болонья» не собиралась играть на победу, но зато сделал всё для того, чтобы этого не сделала римская команда. Жозе также в очередной раз раскритиковал работу арбитра.

Напомним, что «Рома» и «Болонья» сыграли в нулевую ничью. На данный момент подопечные Моуринью занимают пятую строчку в турнирной таблице.