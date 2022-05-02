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Чемпионат Италии. Серия А

Трогательные слова Мойзе Кина о Райоле: «Он вытащил меня с улицы»

02 Мая 2022 • 02:34 Комментировать
Ювентус
2:1
Венеция
окончен

Смерть известного футбольного агента Мино Райолы стала тяжелым ударом для многочисленных футболистов, которые выбились «в свет» благодаря пробивному импрессарио. Один из тех, кто тяжело переживает случившееся - нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин.

- Я все еще не могу в это поверить. Ты выдернул меня с улицы, ты так многому научил меня в этой жизни. Мы не прощаемся, потому что ты всегда останешься в моем сердце. Покойся с миром, Большой Босс, - написал Кин в одной из своих социальных сетей.

Райола скончался в возрасте 54 лет вследствие тяжелой болезни. Кин в свое время стал самым юным клиентом Райолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мино Райола Мойзе Кин
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