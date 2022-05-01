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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» с «Болоньей» не порадовали голами

01 Мая 2022 • 23:42 Комментировать
Рома
0:0
Болонья
окончен

В матче 35-го тура Серии А «Рома» принимала «Болонью». Встреча получилась примерно равной, и у «волков» точно не было больше шансов для взятия чужих ворот, чем у соперника. У гостей Марко Арнаутович не раз обострял, но часто бил мимо, при этом Руй Патрисиу не оставался без работы. У «волков» лучшие шансы были у Карлеса Переса и Лоренцо Пеллегрини.

Как итог 0:0, «Рома» пятая вместе с «Лацио». Ее соперник на 12-й позиции.Протокол игры

 
Рома 0:0Болонья
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла МарашИбаньес РожерМэйтленд-Найлс Эйнсли  59' (Абрахам Тэмми (  59') Кристанте БрианВерету Жордан  77' (Шомуродов Элдор (  77') Эль-Шаарави Стефан  59' (Пеллегрини Лоренцо (  59') Перес Карлес  59' (Залевски Никола (  59') Афена-Гьян Феликс  59' (Карсдорп Рик (  59') Дзаньоло Николо
Запасные: Винья МатиасБове ЭдоардоДарбо ЭбримаВольпато КристианСпинаццола ЛеонардоФузато ДаниэлСмоллинг Крис
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель Гари   41'Бонифаци Кевин  82' (Эбишер Мишель (  82') Касиус Денсо  62' (Де Сильвестри Лоренцо (  62') Сориано Роберто  82' (Теате Артур (  82') Схаутен ЙердиДомингес Николас  69' (Сванберг Маттиас (  69') Хикки АаронАрнаутович МаркоОрсолини Риккардо  62' (Барроу Муса (  62')
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоВиньято ЭмануэльСансоне НиколаВиола НиколасСиниша МихайловичМ'Байе ИбрахимСантандер Федерико
01 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Удинезе 1:2 Интер Милан 6.30 4.30 1.52
окончен Рома 0:0 Болонья 1.52 4.20 6.40
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
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