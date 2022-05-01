«Рома» с «Болоньей» не порадовали голами

В матче 35-го тура Серии А «Рома» принимала «Болонью». Встреча получилась примерно равной, и у «волков» точно не было больше шансов для взятия чужих ворот, чем у соперника. У гостей Марко Арнаутович не раз обострял, но часто бил мимо, при этом Руй Патрисиу не оставался без работы. У «волков» лучшие шансы были у Карлеса Переса и Лоренцо Пеллегрини.
Как итог 0:0, «Рома» пятая вместе с «Лацио». Ее соперник на 12-й позиции.Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер•Мэйтленд-Найлс Эйнсли 59' (Абрахам Тэмми ( 59') •Кристанте Бриан•Верету Жордан 77' (Шомуродов Элдор ( 77') •Эль-Шаарави Стефан 59' (Пеллегрини Лоренцо ( 59') •Перес Карлес 59' (Залевски Никола ( 59') •Афена-Гьян Феликс 59' (Карсдорп Рик ( 59') •Дзаньоло Николо
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари • 41'Бонифаци Кевин 82' (Эбишер Мишель ( 82') •Касиус Денсо 62' (Де Сильвестри Лоренцо ( 62') •Сориано Роберто 82' (Теате Артур ( 82') •Схаутен Йерди•Домингес Николас 69' (Сванберг Маттиас ( 69') •Хикки Аарон•Арнаутович Марко•Орсолини Риккардо 62' (Барроу Муса ( 62')
01 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).