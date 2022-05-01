«Рома» с «Болоньей» не порадовали голами

В матче 35-го тура Серии А «Рома» принимала «Болонью». Встреча получилась примерно равной, и у «волков» точно не было больше шансов для взятия чужих ворот, чем у соперника. У гостей Марко Арнаутович не раз обострял, но часто бил мимо, при этом Руй Патрисиу не оставался без работы. У «волков» лучшие шансы были у Карлеса Переса и Лоренцо Пеллегрини.

Как итог 0:0, «Рома» пятая вместе с «Лацио». Ее соперник на 12-й позиции.Протокол игры