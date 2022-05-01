Аллегри назвал положительные моменты от вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нашёл выгоду в том, что его команда вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если мы находимся в таком положении, это не так уж и плохо. Если бы мы обыграли «Вильярреал» и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, мы могли бы израсходовать энергию, необходимую для сохранения четвертого места в Серии А. Так что давайте посмотрим на положительные моменты», — цитирует Аллегри Football-Italia.

«Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов в первом же раунде плей-офф. Команда проиграла «Вильярреалу» (1:1, 0:3). В чемпионате Италии «Юве» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда не опустится ниже четвертого места.