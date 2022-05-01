«Наполи» сделал первое предложение по трансферу лидера «Сассуоло»

Менеджмент «Наполи» начал работу на летнем трансфеном рынке. Руководители сделали первый официальный запрос в «Сассуоло» о переходе Хамеда Траоре.

Итальянские СМИ сообщают, что клуб из Неаполя оценил 22-летнего ивуарийца в 16 млн евро. Дополнительно «Наполи» предложил систему бонусов, но предложение всерьёз «нероверди» не оценили. Основная проблема — финансы. Ровно такую же сумму «Сассуоло» заплатил за переход Траоре «Эмполи». Задача клуба — продать полузащитника за 25 млн евро и более.

Отдельно сообщается, что руководители «Юве» рассматривают вариант усилением хавбека, но он не является основным по приоритетности.

В текущем розыгрыше Траоре выходил на поле 29 раз в рамках Серии А, забил восемь голов и сделал четыре передачи.