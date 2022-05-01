Сообразили на троих: Дубль именинника Бонуччи принёс «Ювентусу» Лигу чемпионов

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором туринский «Ювентус» переиграл на своём поле «Венецию» со счётом 2:1.
Победу «Ювентусу» принёс дубль защитника Леонардо Бонуччи, которому ассистировали два других игрока обороны – де Лихт и Данило. Отметим, что обе голевые атаки завершали именно игроки обороны. Маттиа Араму отметился точным ударом за «Венецию».
Победа позволила «Ювентусу» обеспечить досрочное попадание в Лигу чемпионов. «Венеция» же осталась на последнем месте, имея отставание от спасительного 17-го места в шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Бонуччи Леонардо7'
|71'Араму Маттиа (1:1)
|(2:1) Бонуччи Леонардо76'
Щесны Войцех•Данило Луис•Бонуччи Леонардо•Де Лихт Маттайс•Бернардески Федерико 58' (Алекс Сандро ( 58' ) • 63'Закария Денис • 25'Миретти Фабио 79' (Кьеллини Джорджо ( 79') •Рабио Адриен•Пеллегрини Лука 45' 58' (Дибала Пауло ( 58') •Влахович Душан 79' (Мело Артур ( 79') •Мората Альваро 69' (Кин Мойзе ( 69')
Запасные: Ругани Даниэле•Пинсольо Карло•Перин Маттиа•Аке Марли
Маенпяя Ники•Матею Алеш•Ампаду Этан•Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Хапс Ридгесиано • 78'Чрнигой Домен 64' (Перец Дор ( 64') •Вакка Антонио 37' (Фьордилино Лука ( 37') •Кюизанс Микаэль 46' (Кийине Софиан ( 46' ) • 56'Анри Тома•Араму Маттиа 61'
01 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".