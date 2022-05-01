Сообразили на троих: Дубль именинника Бонуччи принёс «Ювентусу» Лигу чемпионов

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором туринский «Ювентус» переиграл на своём поле «Венецию» со счётом 2:1.

Победу «Ювентусу» принёс дубль защитника Леонардо Бонуччи, которому ассистировали два других игрока обороны – де Лихт и Данило. Отметим, что обе голевые атаки завершали именно игроки обороны. Маттиа Араму отметился точным ударом за «Венецию».

Победа позволила «Ювентусу» обеспечить досрочное попадание в Лигу чемпионов. «Венеция» же осталась на последнем месте, имея отставание от спасительного 17-го места в шесть очков.