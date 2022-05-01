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Чемпионат Италии. Серия А

Сообразили на троих: Дубль именинника Бонуччи принёс «Ювентусу» Лигу чемпионов

01 Мая 2022 • 15:23 Комментировать
Ювентус
2:1
Венеция
окончен

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором туринский «Ювентус» переиграл на своём поле «Венецию» со счётом 2:1.

Победу «Ювентусу» принёс дубль защитника Леонардо Бонуччи, которому ассистировали два других игрока обороны – де Лихт и Данило. Отметим, что обе голевые атаки завершали именно игроки обороны. Маттиа Араму  отметился точным ударом за «Венецию».

Победа позволила «Ювентусу» обеспечить досрочное попадание в Лигу чемпионов. «Венеция» же осталась на последнем месте, имея отставание от спасительного 17-го места в шесть очков.

Протокол игры  
Ювентус 2:1Венеция
(1:0) Бонуччи Леонардо7'   
  71'Араму Маттиа (1:1)
(2:1) Бонуччи Леонардо76'   
Щесны ВойцехДанило ЛуисБонуччи ЛеонардоДе Лихт МаттайсБернардески Федерико  58' (Алекс Сандро (  58'   63') Закария Денис   25'Миретти Фабио  79' (Кьеллини Джорджо (  79') Рабио АдриенПеллегрини Лука   45'  58' (Дибала Пауло (  58') Влахович Душан  79' (Мело Артур (  79') Мората Альваро  69' (Кин Мойзе (  69')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоПерин МаттиаАке Марли
Маенпяя НикиМатею АлешАмпаду ЭтанКальдара МаттиаЧеккарони ПьетроХапс Ридгесиано   78'Чрнигой Домен  64' (Перец Дор (  64') Вакка Антонио  37' (Фьордилино Лука (  37') Кюизанс Микаэль  46' (Кийине Софиан (  46'   56') Анри ТомаАраму Маттиа   61'
Запасные: Йонсен ДеннисОкереке ДавидСвобода МихаэльНани ЛуишУльманн МаксимилианТессманн ТаннерБертинато БруноНсаме Жан-ПьерБузио Джанлука
01 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Венеция
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окончен Ювентус 2:1 Венеция 1.22 6.60 14.00
Идет 5 минута Эмполи 0:0 Торино 2.85 3.40 2.55
Идет 4 минута Милан 0:0 Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
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