Ханданович договорился с «Интером» о новом контракте

Опытнейший словенский голкипер «Интера» Самир Ханданович договорился с руководителями миланской команды о новом контракте.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, 37-летний словенский вратарь всё же нашёл компромисс в переговорах с боссами «Интера». Ханданович готов продлить контракт с миланским клубом до следующего лета. Напомним, что за «чёрно-синих» словенец выступает с 2012 года.

В этом сезоне Самир Ханданович провёл в итальянской лиге 33 матча, в 15 из которых словенец сумел оставить свои владения в неприкосновенности.