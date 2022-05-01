«Кальяри» может остаться без тренера

Руководители «Кальяри» могут в ближайшее время отправить в отставку опытного наставника Вальтера Маццарри.

По информации Sky Sport Italia, боссы сардинской команды недовольны последними результатами, так как островитяне проиграли семь из восьми последних матчей в чемпионате Италии. Руководство «Кальяри» вполне может уволить Маццарри ещё до окончания этого сезона.

Напомним, что на данный момент сардинцы занимают 17-ю строчку в турнирной таблице и идут в непосредственной близости от зоны вылета. «Кальяри» на три очка опережает «Салернитану».