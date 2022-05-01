Ачерби ответил на критику в свой адрес

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби после победного матча 35-го тура Серии А против «Специи» (4:3) ответил на критику со стороны фанатов римского клуба. В прошедшей встрече на счету футболиста победный мяч, забитый на 90-й минуте матча.

Футболист отметил, что текущий сезон сложился для «Лацио» непросто, однако Ачерби считает, что под руководством главного тренера Маурицио Сарри команда становится лучше.

«Мне было обидно, что кто-то сомневается во мне как в личности, и этого я не могу допустить. Несмотря на критику, команда всегда отдавала сердце и душу за Маурицио Сарри, поэтому заслуживает играть в еврокубках», — приводит слова Ачерби Football Italia.

В текущем сезоне 34-летний Ачерби провёл за «орлов» 33 матча, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

За три тура до конца нынешнего розыгрыша «Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 59 набранных очков.