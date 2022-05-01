Суперкубок Италии может быть сыгран в Саудовской Аравии

Суперкубок Италии в начале следующего сезона может быть сыгран в Саудовской Аравии - скорее всего, поздним вечером, так как представить себе подобную игру в летнюю жару весьма непросто. Corriere Dello sport сообщает и дату - 9 либо 12 августа. Суперкубок, как известно, разыгрывают между собой чемпион и обладатель Кубка страны.

На данный момент в чемпионате лидирует «Милан», а вот в финале Кубка Италии 11 мая сразятся «Ювентус» и «Интер». Суперкубок Италии был основан в 1988 году, его первым обладателем стал «Милан», в то время как рекордсменом по количеству побед является «Ювентус» - 9 побед.