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Чемпионат Италии. Серия А

Джампаоло стал тренером с самым большим количеством побед в генуэзском дерби

01 Мая 2022 • 02:46 Комментировать
Сампдория
1:0
Дженоа
окончен

В 35-м туре итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» обыграла с минимальным счетом земляков из «Дженоа» при переполненных трибунах стадиона «Луиджи Феррарис». Все решил гол Абдельхамида Сабири в первом тайме. «Дженоа» могла уйти от поражения, но в добавленное арбитром время к матчу известный по выступлениям за питерский «Зенит» Доменико Кришито не забил пенальти.

Для наставника «Сампдории» Марко Джампаоло эта победа была уже пятой в рамках генуэзских дерби, и по этому показателю он обошел Джан Пьеро Гасперини - бывшего тренера «Дженоа», который одержал четыре победы в общей сложности в матчах двух генуэзских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сампдория Марко Джампаоло
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