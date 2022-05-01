Джампаоло стал тренером с самым большим количеством побед в генуэзском дерби

В 35-м туре итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» обыграла с минимальным счетом земляков из «Дженоа» при переполненных трибунах стадиона «Луиджи Феррарис». Все решил гол Абдельхамида Сабири в первом тайме. «Дженоа» могла уйти от поражения, но в добавленное арбитром время к матчу известный по выступлениям за питерский «Зенит» Доменико Кришито не забил пенальти.

Для наставника «Сампдории» Марко Джампаоло эта победа была уже пятой в рамках генуэзских дерби, и по этому показателю он обошел Джан Пьеро Гасперини - бывшего тренера «Дженоа», который одержал четыре победы в общей сложности в матчах двух генуэзских команд.