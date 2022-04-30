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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри считает Шкриньяра идеальной заменой Кьеллини

30 Апреля 2022 • 23:25 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мечтает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. За последние пару сезонов 27-летний игрок превратился в одного из лучших защитников на европейской арене. Наставник туринского клуба считает игрока миланского клуба идеальной заменой защитнику-ветерану Джорджо Кьеллини, который летом может покинуть клуб, перебравшись за океан.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году за 34 миллиона евро. В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 матч и забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Милан Шкриньяр
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окончен Наполи 6:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.40
окончен Кальяри 1:2 Верона 2.50 3.45 2.80
окончен Сампдория 1:0 Дженоа 2.70 3.10 2.80
окончен Специя 3:4 Лацио 6.50 4.30 1.52
01.05  13:30 Ювентус ... Венеция 1.22 6.60 14.00
01.05  16:00 Эмполи ... Торино 2.85 3.40 2.55
01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
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