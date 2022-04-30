Аллегри считает Шкриньяра идеальной заменой Кьеллини

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мечтает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. За последние пару сезонов 27-летний игрок превратился в одного из лучших защитников на европейской арене. Наставник туринского клуба считает игрока миланского клуба идеальной заменой защитнику-ветерану Джорджо Кьеллини, который летом может покинуть клуб, перебравшись за океан.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году за 34 миллиона евро. В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 матч и забил 3 гола.