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Чемпионат Италии. Серия А

Блессин: «Будем продолжать борьбу за выживание»

30 Апреля 2022 • 22:55 Комментировать
Сампдория
1:0
Дженоа
окончен

В матче 35-го тура «Дженоа» уступила в принципиальном матче «Сампдории», чем значительно обострила себе ситуацию в борьбе за выживание. Теперь у «грифонов» при 19-м месте в турнирной таблице набрано 25 очков, чего откровенно мало для сохранения прописки. Тем не менее, немецкий наставник Александер Блессин надеется, что его команда сохранит прописку в Серии А.

- Я долго думал над тем, что мы могли сделать лучше, чтобы сыграть удачнее в этом матче. Мы выглядели слишком убого на фоне соперника, который смог нейтрализовать наши сильные стороны. Они диктовали ритм, а у нас не было необходимой агрессии, когда мы владели мячом. Будем сражаться дальше за выживание, но это очень сложная задача, - заявил Блессин в эфире телеканала DAZN.

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Дженоа Сампдория
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