Джампаоло похвалил «Сампдорию» за победу в принципиальном матче

В 35-м туре итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» обыграла с минимальным счетом земляков из «Дженоа» при переполненных трибунах стадиона «Луиджи Феррарис». Все решил гол Абдельхамида Сабири в первом тайме. «Дженоа» могла уйти от поражения, но в добавленное арбитром время к матчу известный по выступлениям за питерский «Зенит» Доменико Кришито не забил пенальти.

- Мы выступили с подобающим для дерби зарядом, а также с хладнокровием. Это победа футболистов и болельщиков. Мы внимательно изучили манеру игры соперника, и действовали соответствующим образом, - пояснил наставник «Сампдории» Марко Джампаоло.