Чемпион Европы 2016 года станет игроком «Милана»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш согласовал контракт с «Миланом», сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что 24-летний португалец станет игроком «Милана» уже летом этого года. Трансфер итальянскому клубу обошёлся в 25 миллионов евро включая бонусы.

Санчеш защищал цвета «Лилля» с 2019 года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за 20 млн евро. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Санчеша на трансферном рынке в 30 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний полузащитник сыграл 23 матча, в которых поразил ворота два раза и отдал пять голевых передач.