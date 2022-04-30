Мертенс: «За девять лет карьеры в «Наполи» этот сезон самый разочаровывающий»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс сообщил журналистам, что разочарован в текущем сезоне, но с оптимизмом смотрит в будущее.

«За девять лет моего пребывания здесь этот сезон стал самым большим разочарованием», - сказал Мертенс.

Он отметил, что «Наполи» имел очень хорошие шансы выиграть Скудетто, но не воспользовался им.

«Жаль, что мы на третьем месте, но если мы сможем попасть в Лигу чемпионов, то сможем перестроиться, чтобы снова бросить вызов в следующем году», - добавил полузащитник.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на четыре очка.