Райола при жизни менял футбол, а его смерть ещё больше повлияет

В субботу, 30 апреля, стало известно, что скончался известный агент Мино Райола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает его деятельность и думает, что будет дальше.

Отношение к футбольным агентам в мире не самое лучшее. Большинство их воспринимают не как помощников игроков, которые помогают звёздам, а скорее как дельцов, которые наживаются. Что уж скрывать, Мино Райола в этом смысле был фигурой одиозной, и во многом из-за него и сложился такой образ агентов.

Он родился в Италии, но уже в детстве переехал в Голландию, где и начал свою карьеру в футбольной сфере. Райола пытался стать футболистом, но уже в 18 лет предпочёл работать с детьми, хотя и в этом направлении у него не заладилось. Предпочтение было отдано компании, которая занималась консалтингом и трансферами. Райола участвовал в переходах Брайана Роя в «Фоджу», Марсиано Винка в «Дженоа», Вима Йонка и Дениса Бергкампа в «Интер».

В 1996 году Райола решил работать на себя и осуществил переход Павла Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио». После этого дела агента пошли в гору. И всё же, пожалуй, на первый план имя Райолы вышло благодаря его работе со Златаном Ибрагимовичем. Швед активно менял топ-клубы, участвуя в крупных сделках, а его агент получал свои комиссионные.

К началу 10-х годов почти любой топ-трансфер не обходился без Райолы или без другого одиозного агента – Жорже Мендеша. Райола участвовал в сделках Робиньо, Балотелли, Мхитаряна, Погба. Клубы обвиняли агента в том, что он настраивает футболистов на трансферы, думая не о них, а о своём вознаграждении. В 2016 году нашумела история, что Райола на трансфере Погба из «Ювентуса» в «МЮ» заработал 25 миллионов евро.

Если клубы и болельщики были недовольны, то футболисты как раз прекрасно понимали, что Райола и поможет им оказаться в том клубе, где хочется, и выбьет наилучшие условия. В итоге даже восходящие звёзды стали стремиться попасть под крыло этого агента. Маттейс де Лихт, Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанн, Райан Гравенберх, Мойзе Кин, Джастин Клюйверт хотели, чтобы Райола представлял их интересы.

Райола никогда не скрывал, что зарабатывает на сопровождении сделок. Именно поэтому он активно выступал против инициативы ФИФА об ограничении вознаграждения агентов. Райола даже был намерен судиться с международной федерацией по этому поводу вместе с тем же Мендешем и Джонатаном Барнеттом.

Деятельность Райолы во многом изменила футбол. Он сделал переходы даже топ-игроков довольно обыденной вещью. Благодаря деятельности Райолы размеры трансферных выплат серьёзно выросли. С другой стороны, тот же «Аякс» во многом за счёт этого стал на продажах футболистов зарабатывать намного больше, чем ранее.

Уход Райолы вносит в трансферный рынок элемент неожиданности. Теперь очень интересно посмотреть, где и на каких условиях продолжат свои карьеры целый ряд футболистов. Холанн, Погба, Гравенбарх, Мазрауи этим летом должны сменить клубы, но теперь они остались без своего агента, что ставит их в не лучшее положение.

Очень интересно, кто займёт место Райолы в мире футбола. Мендеш не сможет себе забрать всех футболистов. Барнетт, кажется, тоже не обладает таким авторитетом, чтобы подписать звёздных клиентов. Был ли у Райолы в команде человек, который сможет его достойно заменить, – это нам ещё предстоит узнать.

Мино Райола – это целая эпоха в футболе. К нему можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом, что его уход повлияет не меньше, чем его деятельность при жизни.

Роман Андреев