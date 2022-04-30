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Чемпионат Италии. Серия А

Скончался футбольный агент Мино Райола

30 Апреля 2022 • 17:23 Комментировать

Семья футбольного агента Мино Райолы официально объявила о смерти нидерландца. Ранее Райола был госпитализирован и находился в тяжёлом состоянии.

«С бесконечной печалью сообщаем о смерти самого невероятного футбольного агента всех времён. Мино боролся за свою жизнь до последнего, с той же силой, с которой защищал интересы своих клиентов. Мы гордимся им, как и всегда. Мино повлиял на жизни многих людей и написал новую главу в истории современного футбола», – говорится в официальном заявлении семьи Райолы.

Напомним, что в четверг итальянская пресса начала распространять слухи о смерти Мино Райолы, но личный врач агента и его окружение опровергло эту информацию, обвинив журналистов в нарушении этики.

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола
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