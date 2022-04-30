«Торино» собирается выкупить Мандрагору

Руководители «Торино» собираются выкупить у туринского «Ювентуса» права на итальянского полузащитника Роландо Мандрагору.

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, боссы «быков» собираются после окончания сезона активировать опцию выкупа 24-летнего итальянского футболиста. За Мандрагору туринцы выложат около девяти миллионов евро. После этого с игроком будет подписан долгосрочный контракт до 2027 года.

В этом сезоне Роландо Мандрагора провёл в итальянской лиге 19 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.