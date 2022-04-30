Владельцы «Манчестер Сити» забирают контрольный пакет акций «Палермо»

Холдинг City Football Group очень близок к оформлению сделки по приобретению итальянского футбольного клуба «Палермо», который сегодня выступает в Серии С.

Дарио Мирри, президент сицилийского клуба, готов продать 80% акций клуба. На данный момент речь идет о 6 млн евро, которые должен будет перевести на счета холдинг. О данной информации сообщают сразу несколько авторитетных изданий, которые давно наблюдают за процессом оформлением сделки. Вероятно, стороны пришли к окончательному соглашению.

В последний раз «Палермо» играл на уровне Серии А в сезоне 2016/17. После начался финансовый кризис, из-за которого на определенное время команду лишали профессионального статуса.