Карвалью: «Не думаю, что Моуринью счастлив в «Роме»

Бывший защитник «Челси», «Реала» и сборной Португалии Рикарду Карвалью поделился мнением о работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы».

Экс-игрок считает, что его соотечественник не может быть удовлетворён результатами итальянской команды.

«Не думаю, что Моуринью счастлив. Он рад лишь тогда, когда побеждает. «Рома» — большой вызов для Жозе», — приводит слова Карвалью TuttoJuve.

Карвалью уверен в том, что римляне смогут побороться за чемпионский титул в следующем сезоне, несмотря на то, что в Италии это сделать непросто из-за наличия в Серии А таких команд, как «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».

Напомним, Карвалью выступал под руководством Моуриньо сразу в трёх клубах: «Челси», «Реале» и «Порту».

После 34 проведённых матчей «Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от четвёртого «Ювентуса» на восемь очков.