Мхитарян из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Ромы»

Опытный армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил повреждение, из-за которого пропустит несколько недель.

По информации Calciomercato, 33-летний армянский футболист получил травму левой ноги в первом полуфинальном поединке Лиги конференций с «Лестером». Генрих был заменён в начале второго тайма. Из-за этого повреждения Мхитарян пропустит несколько недель и точно не поможет римскому клубу в ближайших матчах.

Напомним, что в этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянской лиге 31 матч. Полузащитник забил пять мячей и сделал шесть ассистов.