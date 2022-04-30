«Ювентус» интересуется Френки де Йонгом

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По информации Calciomercato, туринская команда включилась в гонку за подписание 24-летнего голландского футболиста, в которой уже участвуют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что каталонская команда готова отпустить де Йонга, но только за солидную сумму в 70 миллионов евро. Действующее соглашение голландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года.

В этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанском чемпионате 28 поединков, в которых забил три мяча и сделал три ассиста.