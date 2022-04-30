«Милан» решил подождать с приобретением вундеркинда из «Монако»

«Милан» решил подождать с трансфером 18-летнего полузащитника Мамаду Кулибали. «Россонери» следят за талантливым футболистом с прошлого года.

В начале этого сезона представителя клуба посетили Монако, чтобы встретится с агентами игрока. Тем не менее, «Милан», скорее всего, не станет покупать игрока этим летом, сообщает Calciomercato. Футболист польщен интересом именитого клуба, но хотел бы продолжить прогресс в рамках французского чемпионата.

В этом сезоне футболист выступал за молодежную команду «Монако».