Кьеллини будет выбирать между «Ювентусом» и МЛС по окончании сезона

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вскоре решит, продолжать ли ему выступать в «Ювентусе» или попробовать себя в МЛС.

Несколько дней назад 37-летний итальянский центральный защитник принял решение уйти из сборной Италии после того, как команда не прошла квалификацию на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Эта неудача сильно повлияла на планы футболиста-ветерана.

Прошлым летом Кьеллини продлил свой контракт с «Ювентусом» на два года, планируя завершить карьеру в Турине, но неудача в квалификации на чемпионат мира заставила его задуматься о переезде в Америку, сообщает Calciomercato. Итальянский защитник стремится попробовать что-то новое на закате своей карьеры.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей.