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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Если бы выиграли у «Интера», то всё было бы иначе»

29 Апреля 2022 • 22:36 Комментировать
Ювентус
...
Венеция
1.20 6.50 15.00
01.05 13:30

Туринский «Ювентус» еще не лишился шансов на чемпионский титул, однако шансы эти выглядят теоретическими. Многое было потеряно в матче против «Интера», в котором подопечные Массимилиано Аллегри уступили с минимальным счетом. Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио до сих пор с досадой вспоминает ту игру.

- Все было бы иначе, обыграй мы «Интер». Прежде всего ментально, было бы другое отношение. «Милан» и «Интер» испытывали бы больше давления на себя. Не так-то просто играть, когда на тебя вплотную давит «Ювентус». Теперь у них этого давления нет, - заявил Рабио в интервью телеканалу DAZN.

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