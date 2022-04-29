Рабио: «Если бы выиграли у «Интера», то всё было бы иначе»

Туринский «Ювентус» еще не лишился шансов на чемпионский титул, однако шансы эти выглядят теоретическими. Многое было потеряно в матче против «Интера», в котором подопечные Массимилиано Аллегри уступили с минимальным счетом. Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио до сих пор с досадой вспоминает ту игру.

- Все было бы иначе, обыграй мы «Интер». Прежде всего ментально, было бы другое отношение. «Милан» и «Интер» испытывали бы больше давления на себя. Не так-то просто играть, когда на тебя вплотную давит «Ювентус». Теперь у них этого давления нет, - заявил Рабио в интервью телеканалу DAZN.