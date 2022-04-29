Спаллетти: «Счастлив в «Наполи» и хочу там остаться»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы продолжить тренировать клуб.

«Мое будущее — это сегодняшняя тренировка, ужин, завтрашняя игра. У меня остался еще один год контракта, и я хочу остаться в Неаполе. Я счастлив в этом городе, не вижу проблем», - сказал Спаллетти.

Он добавил, что пока не обсуждал свое будущее с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

«Мы не говорили о будущем, хотим хорошо выступить в последних играх сезона. Я хочу увидеть реакцию президента на результаты клуба», - добавил наставник «Наполи».