Рабио: «Фанаты «Ювентуса» ещё не видели меня настоящего»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио признался, что ему «не хватало стабильности» в первые три года карьеры в клубе.

«Возможно, вы никогда не видели настоящего Рабио. Возможно, мне не хватало последовательности. Я всегда выкладываюсь на поле по максимуму, но в каждой игре сложно поддерживать один и тот же уровень. Игра с «Интером» и последние матчи были на высоком уровне, но повторять их из недели в неделю сложно», - признался полузащитник.

Он добавил, что ему комфортно работать под руководством главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

«Под руководством Аллегри я стал лучше. Он хочет побеждать и развивать игроков. Он мотивирует меня, и приятно иметь тренера, который бросает тебе вызов», - добавил Рабио.