«Атлетико» интересуется Одриосолой

«Атлетико» интересуется защитником мадридского «Реала» Альваро Одриосолой.

Этот сезон футболист проводит на правах аренды в «Фиорентине». В 26 матчах за итальянский клуб игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Выступления Одриосолы побудили главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно подтолкнуть руководство клуба к подписанию защитника «Реала» на постоянной основе. Но «Фиорентина» может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны «Атлетико», сообщает Fichajes. Уточняется, что цена на футболиста составляет около 20 миллионов евро.