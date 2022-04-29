Рабио: «Я заметно прибавил при Аллегри»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио поделился впечатлениями от работы с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Француз отметил, что под руководством нового наставника ему удалось улучшить свою игру.

«Я заметно прибавил при Аллегри. Он хочет побеждать и помогать игрокам совершенствоваться. Он мотивирует меня. Всегда приятно иметь тренера, который бросает тебе вызов и тем самым толкает тебя вперёд. Когда я был моложе, то часто выступал на позиции десятки, теперь же мне больше нравится играть глубже в полузащите», – цитирует Рабио Football Italia.

Напомним, что по ходу этого сезона итальянская пресса активно связывала Рабио с уходом из «Ювентуса».