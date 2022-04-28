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Балотелли журналистам, которые ложно сообщили о смерти Райолы: «Вам должно быть стыдно»

28 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а ныне форвард турецкого «Адана Демиспор» Марио Балотелли сделал послание журналистам, которые сегодня днём распространили ложные слухи о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«Вы должны быть первыми, да? Вам должно быть стыдно. Постыдитесь того, что вы нарушили все этические нормы своей профессии и пренебрегли своей ответственностью. Мино, оставайся сильным!», – написал Балотелли у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что сегодня днём стали распространяться слухи о кончине Мино Райолы, который является агентом таких футболистов, как Эрлинг Холанн и Поль Погба. Позже окружение агента опровергло эти новости.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Мино Райола
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