Балотелли журналистам, которые ложно сообщили о смерти Райолы: «Вам должно быть стыдно»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а ныне форвард турецкого «Адана Демиспор» Марио Балотелли сделал послание журналистам, которые сегодня днём распространили ложные слухи о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«Вы должны быть первыми, да? Вам должно быть стыдно. Постыдитесь того, что вы нарушили все этические нормы своей профессии и пренебрегли своей ответственностью. Мино, оставайся сильным!», – написал Балотелли у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что сегодня днём стали распространяться слухи о кончине Мино Райолы, который является агентом таких футболистов, как Эрлинг Холанн и Поль Погба. Позже окружение агента опровергло эти новости.