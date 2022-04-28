«Ювентус» готовит контракт для Ди Марии

«Ювентус» готовит контракт для полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

Аргентинец покидает французский клуб в качестве свободного агента этим летом и туринцы надеются заполучить опытного футболиста в свои ряды. Переход может быть осложнен тем, что «ПСЖ» платит бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» 10 миллионов евро, сообщает Tuttomercatoweb. «Ювентус» не в состоянии предложить такие условия.

Вместо того, чтобы предложить ему годичный контракт с высокой зарплатой, "бьянконери" рассматривают возможность заключения с ним двухлетнего контракта на меньших финансовых условиях.